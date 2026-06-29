Сирия осудила агрессию сионистского режима

Как сообщает информационное агентство «Абна», Министерство иностранных дел Сирии в заявлении решительно осудило недавние атаки сионистского режима на провинции Кунейтра и Дараа, назвав их вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

В заявлении говорится, что артиллерийские обстрелы и вторжения израильских военных на сирийскую территорию, помимо создания страха и ужаса среди мирных жителей, противоречат международному праву, Уставу ООН и Соглашению о разъединении войск от 1974 года.

Министерство иностранных дел Сирии подчеркнуло: продолжение этих агрессий угрожает безопасности и стабильности региона и усиливает страдания жителей приграничных районов.

Дамаск также призвал Организацию Объединённых Наций и международное сообщество выполнить свои обязанности и принять меры для прекращения повторяющихся агрессий сионистского режима и полного выполнения Соглашения о разъединении войск.

Согласно сообщениям, в воскресенье военные сионистского режима вошли в деревню Абидин в западном пригороде Дараа и обстреляли этот район из вертолётов и артиллерии, в результате чего был нанесён ущерб жилым домам, а ряд жителей были вынуждены покинуть свои дома.