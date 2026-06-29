Разрушение жилых домов на юге сектора Газа

Как сообщает информационное агентство «Абна», израильские военные приступили к сносу жилых зданий рядом с исламским комплексом в районе «Бени Сухейль», расположенном к востоку от города Хан-Юнис, на юге сектора Газа.

Палестинские источники также сообщили о вторжении сионистских сил в лагеря «Аль-Джалзун» к северу от Рамаллы и «Ад-Духейша» к югу от Вифлеема.

Эти источники также заявили, что запад «Бейт-Лахья» на севере сектора Газа подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны армии Израиля.

Кроме того, в результате вчерашней стрельбы израильских военных по жителям Бейт-Лахии на севере Газы была ранена 3-летняя палестинская девочка.

Палестинские территории, включая сектор Газа и Западный берег, ежедневно становятся ареной агрессивных действий, атак и рейдов израильских военных, а также арестов и преследований палестинцев сионистскими силами.