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Айзенкот: Нетаниягу не достоин моральных наставлений

28 июня 2026 - 11:42
News ID: 1832528
Source: ABNA
Айзенкот: Нетаниягу не достоин моральных наставлений

Один из депутатов кнессета сионистского режима и видная фигура оппозиции к кабинету Тель-Авива резко раскритиковал Биньямина Нетаниягу, возложив на него ответственность за нынешнее критическое состояние Израиля.

Как сообщает информационное агентство «Абна», «Гади Айзенкот», бывший начальник штаба армии сионистского режима и нынешний член кнессета, обратился к Нетаниягу со словами: «Премьер-министр, который ослеплённо низвёл нас до самой низкой исторической отметки и действует, разжигая раскол и провоцируя общество, недостоин жителей (оккупированных территорий) и не имеет права давать моральные наставления о единстве».

Несколько дней назад он также опубликовал статью в газете «Едиот Ахронот», в которой написал: «Ливан стал политическим кладбищем для премьер-министров (режима) Израиля — от Менахема Бегина до Эхуда Ольмерта, и сегодня Нетаниягу погрузился в него по горло».

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