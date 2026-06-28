Решительная ракетно-беспилотная операция Корпуса стражей исламской революции в ответ на агрессию США

Как сообщает информационное агентство «Абна», отдел по связям с общественностью КСИР в заявлении подтвердил решительный ответ военно-морских и воздушно-космических сил Корпуса на последние акты агрессии США и подчеркнул: «Впредь с нарушающими судами будут обращаться более жёстко, чем раньше, и любой возможной агрессии противника, под любым предлогом, даже если, как прошлой ночью и сегодняшней ночью, агрессия направлена на малозначительные цели, будет дан сокрушительный ответ. Враг должен знать, что нарушение перемирия противоречит пункту 1 Исламабадского меморандума и повлечёт за собой полную остановку процессов».