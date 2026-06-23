Заявление Тель-Авива: Трамп ограничивает израильские удары

По сообщению агентства «Абна», телевидение сионистского режима сообщило, что Дональд Трамп, президент США, ограничивает передвижения Израиля не только в Ливане, но и на всех фронтах, и эти ограничения против армии и кабинета сионистского режима усиливаются в различных областях.

Согласно новой директиве политических властей, адресованной армии режима, военные действия против Бейрута и Тира запрещены и должны быть ограничены территорией за жёлтой линией.

Высокопоставленный чиновник сионистского режима в интервью 13-му каналу Израиля заявил: «Послание, которое мы получили от американцев в последние недели, ясно: неограниченной свободы действий больше нет».

Следует отметить, что одним из главных условий Ирана в соглашении с Америкой было прекращение атак сионистского режима против Ливана.