Карлсон: я больше не связан с республиканцами; они поддерживают Израиль

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Кудс аль-Араби», Такер Карлсон, американский журналист и политический деятель, заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию, поскольку лидеры этой партии принимают решения, которые в большей степени учитывают интересы сионистского режима, чем интересы американского народа.

Он, который был одним из самых видных сторонников республиканцев на протяжении более трёх десятилетий, подчеркнул: «Я больше не могу оправдывать позицию этой партии после войны с Ираном. Эта война велась в интересах Израиля и против интересов Америки».

Карлсон также заявил: «Я не буду поддерживать республиканцев на предстоящих промежуточных выборах. В то же время я не поддерживаю и демократов».

Он, который поддерживал Трампа на прошлых выборах, после американо-сионистской военной агрессии против Ирана выразил сожаление по поводу этой поддержки.

Карлсон сказал: «Я поддерживал республиканцев в течение 35 лет, но больше не поддерживаю. Я считаю, что многие другие люди также перестанут их поддерживать».