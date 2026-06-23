По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Раи аль-Яум», Абдель Бари Атван, аналитик по региональным вопросам, ссылаясь на публикацию сионистского опроса, согласно которому 92% израильтян считают Иран победителем в недавней войне, подчеркнул, что эти результаты показали, что заявления Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, о достижении великих побед — ложь, и что победа Ирана означает поражение противоположной стороны, а именно Дональда Трампа, президента США, и Биньямина Нетаньяху.

Атван назвал этот опрос серьёзным ударом по гордости Израиля и подчеркнул, что его результаты стали ещё одним подтверждением глупости президента США, его администрации и советников в отношении самого крупного обмана Израиля против них, а также провала израильской стратегии, которую Нетаньяху продвигал после операции «Буря Аль-Акса».

Согласно этому сообщению, это прямое и чёткое признание в опросе старейшего университета сионистского режима не только раскрывает ложь Нетаньяху и подразделения 8200, но и обнажает арабские и американские глупости и абсолютную веру в информационное, политическое и военное превосходство Израиля.

Атван видит секрет этой победы в вере, уверенности в себе, серьёзной готовности к борьбе и самопожертвованию для противостояния агрессии и стойкости до последней капли своей чистой крови, и, ссылаясь на позор некоторых арабских режимов из-за непонимания этого факта, добавляет, что самым большим доказательством этих позоров стало издание заявлений 21 арабским государством в первые дни войны, в которых осуждались удары Ирана по американским базам в некоторых арабских странах. В то время как эти страны не осмелились даже одним словом осудить американо-сионистскую агрессию против Исламского Ирана, нарушение его суверенитета и убийство тысяч его граждан.

Атван, отметив, что доказательство победы Ирана в этой войне не нуждается в опросе израильского университета, добавил, что эта победа написана на стенах Ормузского пролива, на поверхности вод Персидского залива и Аравийского моря, на Баб-эль-Мандебском проливе, а также в разрушенных кварталах Тель-Авива, Хайфы и Димону.

Он продолжил, что если бы исход войны был обратным, Трамп не стал бы обращаться к арабским и мусульманским посредникам и не умолял бы их о прекращении огня и его продлении, а также об отказе от всех своих трусливых угроз об уничтожении Ирана и открытии врат ада для него.