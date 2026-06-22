Отрицательный ответ Джулани на просьбу Трампа о разжигании войны в Ливане

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на сирийское информационное агентство, Абу Мухаммад аль-Джулани, глава самопровозглашённого режима Сирии, в своих заявлениях подчеркнул, что Дональд Трамп, президент США, в телефонном разговоре с ним говорил о решениях, отличных от войны и противостояния с «Хезболлой».

Аль-Джулани попытался истолковать слова Трампа по-иному, оправдывая свой страх перед противостоянием с «Хезболлой». Он заявил, что Трамп выразил недовольство происходящим в Ливане и говорил о роли Сирии в поиске безопасного и бесконфликтного решения, но эти заявления были ошибочно истолкованы так, будто Сирия собирается войти в Ливан.

Он пояснил: «Я не хочу, чтобы Сирия вмешивалась в Ливан негативно, и мы ищем экономические, а не военные решения».

Глава временного режима Сирии подчеркнул, что Сирия не пойдёт в Ливан и сказал Трампу, что существуют другие пути, кроме войны и противодействия «Хезболле».

Аль-Джулани заявил, что на Сирию можно положиться в поиске позитивного решения, которое будет достигнуто через укрепление поддержки ливанского правительства, усиление официальных институтов и налаживание связей между ливанскими силами, включая «Хезболлу», поскольку частичные и неполные решения создают большие проблемы.

Он добавил, что «Хезболла» должна найти своё место и положение, поскольку некоторые страны, заинтересованные в Ливане, связывают эту группу с иранским досье.

Глава временного режима Сирии, при котором с момента его прихода к власти в этой стране произошло множество преступлений против шиитов, заявил, что «Хезболла» не представляет шиитов в Ливане, и сказал: «Не должно быть групп вне воли государства в этой стране, я забочусь о положении шиитов в Ливане».

Аль-Джулани заявил, что Сирия готова сесть за стол переговоров с этой «Хезболлой».

Он также отметил, что война между Ираном и Америкой бессмысленна и бесцельна, и что двум странам невыгодно продолжать войну, а Израиль является частью Америки.