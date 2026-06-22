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Тактика «Хезболлы» по истощению сионистского режима в Южном Ливане

22 июня 2026 - 11:39
News ID: 1830310
Source: ABNA
Тактика «Хезболлы» по истощению сионистского режима в Южном Ливане

Ливанская «Хезболла» на фоне продолжающейся оккупации сионистами южного Ливана применяет новые тактики для истощения противника и нанесения ему людских и материальных потерь на поле боя.

Информационное агентство «Абна»: В то время как сионистский режим заявляет, что не намерен выводить войска с оккупированных ливанских территорий, и несмотря на подписание договорённости между Тегераном и Вашингтоном, продолжает свою оккупацию в Южном Ливане, ливанская «Хезболла» пытается втянуть сионистскую армию в войну на истощение с помощью передовых средств, выходящих за рамки традиционной модели.

Ударные беспилотники-камикадзе (FPV) «Хезболлы», работающие на оптоволоконной технологии, нейтрализуют превосходство сионистского режима в радиоэлектронной войне и радиоэлектронных помехах, делая операции в Южном Ливане затратными и опасными.

Телеканал «Аль-Джазира» в репортаже, посвящённом новому подходу ливанской «Хезболлы» в противостоянии сионистскому режиму, пишет, что «подвижное истощение» является основой важнейшей тактики «Хезболлы». Переход от статичной обороны к гибкой и мобильной обороне превратил сионистские позиции на оккупированных территориях Южного Ливана в вероятную цель и постоянное истощение.

Таким образом, даже если армия сионистского режима сможет войти в какой-либо район, она не может гарантировать, что сможет безопасно там действовать или закрепить контроль с низкими затратами.

«Аль-Джазира» в беседе с Муниром Шхадехом, бывшим координатором правительства Ливана в ЮНИФИЛ, Омаром Маарубуни, военным и политическим исследователем, и Али Матаром, политическим аналитиком и академиком, выделяет следующие тактики «Хезболлы» для противодействия сионистской армии:

  • Опора на малые и гибкие боевые группы.

  • Опора на боевые засады путём заманивания израильских элитных сил в зоны точного уничтожения и активация «тактики нулевого расстояния» для их ликвидации.

  • Проведение повторяющихся засад против войск и техники.

  • Поражение командных центров и линий снабжения ракетами, артиллерией и беспилотниками вместо ограничения линией фронта.

  • Интеграция беспилотных операций, полевой разведки и наземного огня, что парализует системы военной защиты сионистского режима (например, систему «Трофи») и позволяет точно поражать скопления и бронетехнику Израиля.

  • Ведение боевых действий из глубины даже после проникновения израильской техники на территорию, вместо использования статичной линии обороны, с защитой живой силы и ракетного вооружения средней и большой дальности внутри сети тактических тоннелей.

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