Информационное агентство «Абна»: В то время как сионистский режим заявляет, что не намерен выводить войска с оккупированных ливанских территорий, и несмотря на подписание договорённости между Тегераном и Вашингтоном, продолжает свою оккупацию в Южном Ливане, ливанская «Хезболла» пытается втянуть сионистскую армию в войну на истощение с помощью передовых средств, выходящих за рамки традиционной модели.

Ударные беспилотники-камикадзе (FPV) «Хезболлы», работающие на оптоволоконной технологии, нейтрализуют превосходство сионистского режима в радиоэлектронной войне и радиоэлектронных помехах, делая операции в Южном Ливане затратными и опасными.

Телеканал «Аль-Джазира» в репортаже, посвящённом новому подходу ливанской «Хезболлы» в противостоянии сионистскому режиму, пишет, что «подвижное истощение» является основой важнейшей тактики «Хезболлы». Переход от статичной обороны к гибкой и мобильной обороне превратил сионистские позиции на оккупированных территориях Южного Ливана в вероятную цель и постоянное истощение.

Таким образом, даже если армия сионистского режима сможет войти в какой-либо район, она не может гарантировать, что сможет безопасно там действовать или закрепить контроль с низкими затратами.

«Аль-Джазира» в беседе с Муниром Шхадехом, бывшим координатором правительства Ливана в ЮНИФИЛ, Омаром Маарубуни, военным и политическим исследователем, и Али Матаром, политическим аналитиком и академиком, выделяет следующие тактики «Хезболлы» для противодействия сионистской армии: