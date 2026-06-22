По сообщению информационного агентства «Абна», сионистский сайт «Время» (Zman), подчеркивая, что Иран одержал победу над Америкой и сионистским режимом, написал: Израиль находится в ужасном положении, поскольку им управляют издалека через президента США, а существующий кабинет существует только на бумаге.

«Ур Хиллер», сионистский журналист и аналитик, также, ссылаясь на заявления Джей Ди Вэнса, вице-президента США, сказал, что для американцев вопрос войны завершён.

Он продолжил, что война с Ираном, а также война в Ливане закончились, и Израиль остался один в стратегической трясине, в которой оказался.

В то время как критика в официальных кругах сионистского режима в адрес бездействия кабинета Нетаньяху в отношении региональных событий усиливается, «Авигдор Либерман», глава партии «Наш дом Израиль», также сказал: Нетаньяху превратился в боксёрскую грушу Трампа. Мы приносим в жертву наших военных и связываем им руки и ноги на поле боя.

Сионистский телеканал «Кан» также в этой связи объявил, что после давления со стороны Америки политические лидеры сионистского режима отдали приказ о прекращении огня в Ливане, и армия этого режима по указанию командиров прекратила свои операции в районе Элит-эт-Тахир.

Сионистские СМИ и радио-телевизионный центр этого режима также сообщили, что армия Тель-Авива сокращает численность своих сил в Ливане.

Эти СМИ подчеркнули, что администрация Трампа потребовала от Тель-Авива начать частичный вывод войск из Южного Ливана.

Трамп потребовал уменьшить глубину «жёлтой линии» сионистского режима внутри Ливана. Эта политика осуществляется в то время, когда армия сионистского режима в настоящее время сталкивается с растущими потерями в Ливане и не против того, чтобы выйти из Южного Ливана под давлением Америки и без рекламного скандала для себя.