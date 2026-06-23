Бакаи: Взаимодействие Ирана с агентством продолжится в обычном порядке

По сообщению агентства «Абна», сегодня днём вице-президент и министр финансов Соединённых Штатов заявили, что Тегеран согласился пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свою территорию.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США, сегодня на своей пресс-конференции в отеле «Бюргеншток» сказал: «Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну».

Исмаил Бакаи, официальный представитель переговорной группы, в этой связи заявил: «Взаимодействие Ирана с агентством будет продолжаться в соответствии с обязательствами Ирана по соглашениям о гарантиях, согласно существующему порядку и в соответствии с одобренными Исламским консультативным советом решениями и решениями Высшего совета национальной безопасности».

По словам осведомлённых источников о содержании вчерашних переговоров в Швейцарии, Тегеран в ходе 18-часовых переговоров не вёл переговоров по ядерному досье и не принимал на себя новых обязательств. Начало ядерных переговоров в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании для прекращения войны между Ираном и Америкой зависит от выполнения пункта 13 меморандума.

В течение последнего года сотрудничество Ирана и МАГАТЭ даже после 12-дневной войны никогда полностью не прерывалось.

Тегеран в рамках «Закона об обязательстве правительства приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», принятого 25 июня 2025 года, в каждом конкретном случае на основании решения Высшего совета национальной безопасности приглашал инспекторов МАГАТЭ для посещения действующих ядерных объектов Ирана.

За год, прошедший с момента принятия этого закона, инспекторы агентства с одобрения Высшего совета национальной безопасности несколько раз посещали АЭС «Бушер» с инспекциями и контролировали процесс загрузки топлива на станцию Россией.

Таким образом, проведение выборочных инспекций действующих ядерных объектов Ирана не является чем-то новым, и Тегеран всегда сотрудничал с агентством в вопросах посещения этих объектов.

Посещение повреждённых ядерных объектов и урегулирование вопроса о запасах обогащённого урана Ирана зависит от достижения конкретного механизма в рамках окончательного соглашения по итогам 60-дневных переговоров, предусмотренных Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.