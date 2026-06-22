По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на сионистские СМИ, Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, в своём наглом заявлении заявил: Ливан должен стать игровой площадкой для израильской армии.

Он добавил: Никакие ограничения со стороны Америки в отношении действий израильской армии в Ливане не должны приниматься. Если Трамп скажет Нетаньяху, что Израиль должен покинуть Ливан, ответ должен быть таким: «Господин президент, нет!»

Бен-Гвир сказал: Не следует делать различий между Ливаном и «Хезболлой». Вся территория Ливана должна стать прямой целью для израильской армии без каких-либо исключений.

В своём бесчеловечном заявлении, подчёркивающем природу сионистского режима, он сказал: Может плакать тысяча ливанских матерей, но ни одна израильская мать не должна плакать! Наш приоритет — защита израильтян, даже если это будет ценой жизни ливанских мирных жителей.

Следует отметить, что одним из твёрдых условий Ирана в согласии с Америкой является прекращение войны на всех фронтах, особенно в Ливане, и вывод сионистского режима. При этом представляется, что заявления Трампа против Нетаньяху и его возражения в отношении Ливана имеют характер разделения труда между Вашингтоном и Тель-Авивом, а не являются реальными.