Консультации Эрдогана с Пезешкианом по ирано-американским переговорам

По сообщению агентства «Абна», во вторник управление по связям с общественностью администрации президента Турции опубликовало заявление о телефонных консультациях между Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом этой страны, и его иранским коллегой.

В заявлении, опубликованном управлением по связям с общественностью администрации президента Турции по этому поводу, говорится: «Эрдоган в телефонном разговоре с Пезешкианом подчеркнул важность бдительности в отношении сторон, которые могут попытаться создать препятствия на переговорах».

Это происходит в то время, как Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, ранее в интервью южнокорейскому телеканалу JTBC заявил: «Я очень оптимистичен, потому что регулярно консультируюсь с обеими сторонами, при посредничестве Пакистана и с участием нескольких других региональных игроков, вовлечённых в этот вопрос. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь им (США и Ирану) достичь соглашения. В настоящее время Израиль считает, что любое соглашение между США и Ираном в его нынешнем виде противоречит интересам Тель-Авива. Именно поэтому он не упускает ни одной возможности, чтобы отклонить или сорвать переговоры».