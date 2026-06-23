Галибаф: Ормузский пролив будет управляться Ираном

По сообщению агентства «Абна», Мохаммад Багер Галибаф, председатель переговорной группы Исламской Республики Иран, в ходе обратного рейса из Швейцарии после четырёхсторонних переговоров, в интервью, показанном в понедельник вечером (22 июня) по государственному телевидению, заявил: «Некоторые друзья полагают, что дипломатическое поле противоречит военному, но это в корне неверное представление. Потому что на военном поле любой успех принесёт плоды только тогда, когда эта победа будет юридически и политически закреплена. Без дипломатии усилия на поле боя не принесут результата».

Председатель переговорной группы Исламской Республики Иран далее добавил: «В вопросе Ливана, с момента нашего прибытия на переговоры в Швейцарию, мы увидели, что огонь противника против Ливана прекратился, и значительная часть населения вернулась в свои дома. С надеждой на Бога, благодаря решению, принятому в Швейцарии, мы доведём до результата территориальную целостность и национальный суверенитет Ливана в этих переговорах и не оставим их до достижения результата».

Мы не доверяем Америке

Галибаф, заявив, что мы не доверяли и не доверяем американцам, и что благоразумие требует сохранять недоверие и в будущем, сказал: «В переговорах с американской стороной мы действовали по чёткой дорожной карте и модели, и был включён пункт 13 меморандума, согласно которому из-за недоверия к американской стороне, действия США по пунктам 1, 4, 5, 10 и 11 должны были быть выполнены немедленно после подписания меморандума, или как минимум начаты их исполнительные процедуры, чтобы мы убедились, что работа началась; затем мы перешли к остальным вопросам».

Председатель Исламского консультативного совета подчеркнул: «Одним из хороших достижений наших коллег в переговорной группе стало то, что произошли два крупных события, и одновременно с подписанием меморандума блокада была снята. Если бы мы хотели сделать это военными методами, это была бы война с сопутствующим ущербом; но вы видели, что блокада была снята в одночасье».

Он также напомнил: «Трамп после подписания меморандума заявил, что Ормузский пролив с сегодняшнего вечера свободен; тогда как согласно пункту 4 меморандума, он должен был быть открыт в течение 30 дней и по иранским правилам. Это сила Исламской Республики, что мы смогли заставить Трампа исправить опубликованный им твит, и это результат сочетания нашей мягкой и жёсткой силы».

Разблокировка замороженных средств и снятие нефтяных санкций завершены

Председатель переговорной группы Ирана далее, касаясь разблокировки замороженных активов нашей страны, уточнил: «Согласно пункту 11, должны были быть разблокированы две суммы по 6 миллиардов долларов, подготовительные меры для чего были предприняты ранее в поездке в Катар, но окончательное подписание должно было состояться в Швейцарии, что и было сделано».

Он подчеркнул: «В отношении пункта 10 рассматриваются вопросы продажи сырой нефти, нефтехимии и их производных, а также банковские, страховые и транспортные вопросы. Поскольку окончательное соглашение ещё не достигнуто, санкции сохраняются; однако на основании подписанного соглашения, до достижения окончательного соглашения, нефтяные санкции были сняты».

Галибаф назвал ещё одним важным вопросом рамки механизма выполнения пунктов меморандума до истечения 60 дней и сказал: «Этот вопрос также был решён, и была достигнута координация, чтобы иранская и американская делегации проводили встречи и отслеживали эти вопросы и их выполнение».