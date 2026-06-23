Гарибабади сообщил о достижении договорённости по процедурам предстоящих переговоров

По сообщению агентства «Абна», Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел, заявил: после проведения заседания Высшего комитета по контролю за выполнением Исламабадского меморандума о взаимопонимании в воскресенье, которое продлилось до рассвета понедельника, также состоялись технические переговоры для определения механизмов реализации меморандума и заключительного заявления по итогам высшего заседания, и были достигнуты необходимые договорённости.

Гарибабади добавил: согласно достигнутым договорённостям, предстоящие переговоры пройдут под эгидой Высшего комитета с участием председателя Исламского консультативного совета и министра иностранных дел нашей страны, первого вице-президента США, а также премьер-министров Пакистана и Катара. Кроме того, было принято решение создать четыре рабочие группы: по снятию санкций, ядерную, по восстановлению и экономическому развитию, а также по мониторингу и выполнению.

Глава технической переговорной группы нашей страны также уточнил: согласно договорённостям Высшего комитета и итоговому заявлению вчерашних ночных переговоров, было решено создать контактный пункт между странами-участницами меморандума для безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, а также подразделение по предотвращению конфликтов в Ливане между странами-участницами, Пакистаном и Катаром.

Гарибабади добавил: руководители технических групп четырёх стран, осуществляя надзор за деятельностью рабочих групп и двух указанных подразделений и направляя их, будут отчитываться перед Высшим комитетом.

Заместитель министра иностранных дел нашей страны в заключение заявил: в ходе технических переговоров были проведены необходимые мероприятия для выдачи генеральной лицензии на продажу нефти, нефтехимической продукции Ирана, нефтепродуктов и всех сопутствующих услуг, а также достигнуты договорённости по разблокировке замороженных активов.

На этом основании генеральная лицензия на продажу нефти, нефтехимической продукции, нефтепродуктов и сопутствующих услуг была выдана американской стороной и опубликована на сайте OFAC.

Также было решено, что подписанные договорённости по освобождению замороженных средств на сумму 12 миллиардов долларов (две суммы по 6 миллиардов долларов) немедленно вступят в фазу реализации.