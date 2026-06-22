По сообщению информационного агентства «Абна», Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, в интервью корреспонденту «Седмо-сима» после завершения саммита в Бургенштоке сказал: По остальным пунктам, которые необходимы для начала финальных переговоров, состоялись обсуждения.

Он добавил: Обсуждалась выдача необходимых разрешений на продажу нефти и разблокировку иранских активов, и был достигнут хороший прогресс.

Бакаи продолжил: По вопросу безопасного прохода судов через Ормузский пролив также было решено разработать механизм, что является важным.

Он отметил: У нас был своего рода очень долгий день. Переговоры начались утром в понедельник. Во время четырёхсторонней встречи было опубликовано угрожающее заявление США, из-за чего Иран заявил, что не готов продолжать четырёхстороннюю встречу в таких условиях.

В связи с этим Катар и Пакистан попытались продолжить диалог, и мы сказали, что он не будет проходить в четырёхстороннем формате.

Бакаи добавил: На четырёхсторонних встречах и до них была высказана наша обеспокоенность по поводу недобросовестности оппонента. Особенно в связи с продолжающимся нарушением режима прекращения огня со стороны сионистского режима.

В этой связи для обеспечения устойчивости мира был создан новый механизм с участием посредников для мониторинга прекращения войны и остановки войны в Ливане.

Официальный представитель МИД заявил: Подход иранской делегации заключается в том, что мы должны взять оппонента за воротник, чтобы обеспечить выполнение обязательств.

Он добавил: На этом этапе работа переговорной делегации завершена, но технические команды продолжат свою работу завтра. Также два посредника — Катар и Пакистан — опубликуют текст. Этот текст будет представлен как документ о договорённостях, достигнутых в течение 18 часов.