По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел нашей страны, после завершения интенсивных переговоров в Бургенштоке, Швейцария, написал на своей личной странице в одной из социальных сетей: Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительным прорывам для прекращения войны в Ливане. Также приостановлены санкции на экспорт нефти и нефтехимии, снята морская блокада, разблокирована часть замороженных активов, и запущен масштабный план восстановления и экономического развития Ирана.

Он добавил: Первое реальное испытание: подразделение по урегулированию конфликтов в Ливане.