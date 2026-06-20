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Израильский министр: рано или поздно мы нападём на Сирию

20 июня 2026 - 13:25
News ID: 1829411
Source: ABNA
Израильский министр: рано или поздно мы нападём на Сирию

Заявления сионистского министра о нападении на Сирию свидетельствуют о том, что агрессия сионистского режима против стран региона никогда не прекратится.

Как сообщает информационное агентство «Абна», Амихай Шикли, министр по делам репатриации сионистского режима, выразив обеспокоенность по поводу характера отношений между Сирией и Турцией, заявил, что Турция и Сирия представляют для Израиля более серьёзный вызов, чем Иран.

Он, являющийся членом правящей партии во главе с Нетаньяху на оккупированных территориях, добавил: «Израиль рано или поздно нападёт на Сирию».

Это при том, что режим аль-Джулани с момента свержения режима Башара Асада в Сирии до сих пор не только не занял враждебной позиции против сионистского режима, но и не предпринял никаких действий против непрекращающихся наземных и воздушных вторжений этого режима на сирийскую территорию, и даже неоднократно подчёркивал свою готовность к соглашению с Тель-Авивом.

В то время как Турция намеревалась превратить Хомс и Хаму в свои военные базы, сионистский режим бомбардировками аэропортов этих регионов вынудил турецкие силы отступить.

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