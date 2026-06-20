Как сообщает информационное агентство «Абна», Амихай Шикли, министр по делам репатриации сионистского режима, выразив обеспокоенность по поводу характера отношений между Сирией и Турцией, заявил, что Турция и Сирия представляют для Израиля более серьёзный вызов, чем Иран.

Он, являющийся членом правящей партии во главе с Нетаньяху на оккупированных территориях, добавил: «Израиль рано или поздно нападёт на Сирию».

Это при том, что режим аль-Джулани с момента свержения режима Башара Асада в Сирии до сих пор не только не занял враждебной позиции против сионистского режима, но и не предпринял никаких действий против непрекращающихся наземных и воздушных вторжений этого режима на сирийскую территорию, и даже неоднократно подчёркивал свою готовность к соглашению с Тель-Авивом.

В то время как Турция намеревалась превратить Хомс и Хаму в свои военные базы, сионистский режим бомбардировками аэропортов этих регионов вынудил турецкие силы отступить.