Мелони — Трампу: Ваша дружба точно не помогла моей популярности

Как сообщает информационное агентство «Абна», Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, отреагировала на насмешливые заявления президента США в свой адрес и заявила, что дружба с Дональдом Трампом «определённо» не способствовала её популярности в Италии.

После того как президент США поставил под сомнение её политическую популярность, Мелони в заявлении в Instagram сказала, что «постоянные и беспричинные (словесные) атаки» Трампа «бессмысленны».

Премьер-министр Италии сказала: «Что касается моей популярности, то ваша дружба, безусловно, не помогла ей, и это не имеет отношения к моим отношениям с вами. Моя популярность не имеет к вам отношения. Предлагаю вам сосредоточиться на своей собственной популярности».

Затем она добавила, что Рим принимает свои решения исходя из национальных интересов Италии.

Это происходит после того, как в субботу Трамп заявил, что Мелони, запретив США использовать итальянские воздушные базы для американской военной агрессии против Ирана, создала «большую логистическую проблему».

В последние дни Трамп, оскорбляя Джорджу Мелони, премьер-министра Италии, сказал: «Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она очень хотела сфотографироваться со мной. Я вообще не был готов это делать, но мне стало её жаль!»