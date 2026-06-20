«Уолл-стрит» сообщила: действия США и Катара в отношении заблокированных активов Ирана

Как сообщает информационное агентство «Абна», газета The Wall Street Journal передала, что США и Катар разрабатывают механизм, который позволит Ирану использовать свои заблокированные средства на сумму более шести миллиардов долларов для закупки необходимых товаров.

Financial Times ранее также сообщала со ссылкой на осведомлённый источник, что ожидается освобождение США 6 миллиардов долларов из заблокированных активов Ирана.

Утверждается, что эти средства в соответствии с меморандумом между Вашингтоном и Тегераном будут использованы исключительно для закупки гуманитарных товаров и неподсанкционных позиций из США.

Согласно этому отчёту, данные активы в настоящее время хранятся в Катаре.