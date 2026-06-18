Трамп: Мы подписали меморандум о взаимопонимании

Как сообщает агентство «Абна», корреспондент новостного портала «Аксиос» со ссылкой на американских чиновников сообщил, что сегодня США и Иран подписали в электронном виде меморандум о взаимопонимании, касающийся прекращения войны.

«Аксиос» также объявил, что этот меморандум о взаимопонимании вступил в силу после электронного подписания.

«Аксиос» также сообщил, что Трамп лично подписал экземпляр меморандума с Ираном во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце, и изображение подписанного соглашения было направлено Ирану и странам-посредникам.

Представитель Белого дома, имя которого не называется, также сообщил сети «Аль-Маядин», что США и Иран сегодня вечером подписали в электронном виде меморандум о прекращении войны, и это соглашение вступило в стадию реализации.

Агентство «Рейтер» также со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.