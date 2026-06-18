Меморандум о взаимопонимании подписан президентами Ирана и США

Как сообщает агентство «Абна», Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны, в телевизионном интервью заявил: до сих пор наш план не изменился, и встреча в Швейцарии по-прежнему состоится.

Он добавил: относительно способа подписания текста меморандума о взаимопонимании были выдвинуты новые идеи, одна из которых заключается в том, что текст будет подписан президентами двух стран, и мы рассматриваем это предложение; с некоторых точек зрения это может быть даже лучше.

Официальный представитель МИД, заявив, что встреча в Швейцарии остаётся в силе и станет началом переговоров по последующему соглашению, в ответ на вопрос о том, как президенты двух стран подпишут этот текст, если они решат это сделать — будет ли это дистанционно или очно, сказал: как я уже говорил, были предложены идеи о подписании текста президентами двух стран, и эти идеи рассматриваются; если они будут реализованы, подписание будет дистанционным.

Бакаи подчеркнул: сейчас, когда я разговариваю с вами, я предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Утром в четверг 28 числа месяца Хордад (18 июня) должно было состояться подписание, и я предполагаю, что оно уже состоялось.

Отвечая на вопрос о том, какие меры предусмотрены для того, чтобы американцы не использовали встречу в Швейцарии для демонстрации, он также отметил: все соображения по этому поводу учитываются, и мы стараемся провести эту встречу без лишних побочных эффектов.

Бакаи также ответил на вопрос о тексте меморандума о взаимопонимании по Исламабаду и текстах, опубликованных в последние дни некоторыми СМИ, включая западные, сказав: более или менее за последние несколько недель, в зависимости от хода переговоров, мы давали разъяснения по тексту в наших интервью. Этот текст составляет около полутора страниц и содержит 14 пунктов.