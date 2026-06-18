Галибаф: Иран одержал победу над целями США и сионистского режима в недавней войне

Как сообщает корреспондент «Абна», Мохаммад Багер Галибаф в специальном интервью для новостей, заявив, что после Исламской революции можно выделить несколько важных периодов переговоров и политических противостояний, отметил: воспоминания о ядерных переговорах и СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий) на протяжении многих лет присутствовали в политическом пространстве страны, однако переговоры и изменения, связанные с недавними войнами, особенно третьей войной за последний год, имеют различные аспекты.

Он добавил: это событие по своему масштабу и влиянию считается крупным явлением. Хотя Исламская Республика Иран находится в регионе и может казаться, что поле противостояния является региональным, его последствия и результаты полностью глобальны, и сегодня мы наблюдаем эти воздействия.

Председатель Меджлиса, указав на геополитические аспекты этого противостояния, подчеркнул: если рассматривать вопрос с точки зрения политической географии, мы сталкиваемся с войной, имеющей международные последствия. Первая военная держава и первая экономическая держава мира наряду с сионистским режимом, обладающим ядерным потенциалом и значительными военными возможностями, противостояли Исламской Республике Иран.

Галибаф продолжил: это противостояние не было лишь военным столкновением, но также протекало в экономической, политической и технологической сферах. Фактически, два подхода и два фронта встали друг против друга; с одной стороны — империалистический подход, а с другой — монотеистический подход и фронт истины.

Он подчеркнул: по моему мнению, анализ аспектов этой войны очень значим и поучителен. Ранее я уже говорил, что в этом противостоянии мы одержали победу над США и сионистским режимом, потому что они вступили в бой с конкретными целями, но не достигли ни одной из заявленных целей.

Председатель Меджлиса отметил: несмотря на то, что противник обладал многочисленными военными, экономическими и технологическими преимуществами, достигнутые результаты показывают, что цели, поставленные США и сионистским режимом, не были реализованы.