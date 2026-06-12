Сионистское СМИ: Иран пока не уступил ни в одном вопросе

Как сообщает агентство «Абна», канал «i24 News» сионистского режима передал: следует сказать, что слова Трампа, а также объявление меморандума о взаимопонимании с Ираном были неожиданными.

Это же сионистское СМИ также признало, что пока нет никаких признаков того, что Иран сделал реальные уступки на переговорах.

Кроме того, бывший израильский министр Хаим Рамон заявил: соглашение между Вашингтоном и Тегераном — плохое, оно навредит Израилю, а также повлияет на политическую судьбу Нетаньяху.

Израильский исследователь Эяль Зисер в своей колонке, обращаясь к Нетаньяху с иронией, написал: «Неужели мы всего лишь наёмники, которых посылают бомбить цели и выдерживать ракетные удары, когда это необходимо, а затем, когда мы больше не нужны, нас отбрасывают в сторону?»