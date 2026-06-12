Публикация новых деталей проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и США

Как сообщает агентство ABNA, новые детали проекта 14-статейного меморандума между Ираном и США были опубликованы источником, близким к иранской переговорной группе. Детали этого проекта приведены ниже:

۱- Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

۲- Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран.

۳- Полное снятие морской блокады в течение 30 дней.

۴- Обязательство США вывести свои силы из окрестностей Ирана.

۵- Открытие Ормузского пролива в течение 30 дней с иранскими механизмами/договорённостями.

۶- Приостановка санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и производных, а также полный доступ Ирана к своим финансовым ресурсам.

۷- Необходимость представления США и их союзниками планов по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

۸- 60 дней переговоров для достижения окончательного соглашения на основе ядерных вопросов, полной отмены первичных и вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.

۹- Подтверждение обязательства Ирана по ДНЯО о не производстве ядерного оружия.

۱۰- В период переговоров США обязуются не увеличивать свои силы в регионе и не вводить новые санкции.

۱۱- Освобождение 24 миллиардов долларов заблокированных активов Ирана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров. Половина этой суммы должна быть доступна Ирану до начала переговоров.

۱۲- Создание мониторингового механизма для реализации соглашения.

۱۳- Окончательное соглашение утверждается резолюцией Совета Безопасности ООН.

۱۴- Окончательные переговоры не начнутся до освобождения половины заблокированных активов Ирана, приостановки нефтяных санкций против Ирана и снятия морской блокады. Окончательное соглашение касается только судьбы обогащённых материалов и обогащения, отмены санкций и программы восстановления экономики Ирана. Обсуждение ракетной программы Ирана и поддержки групп сопротивления окончательно исключено из повестки дня.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел, этот текст всё ещё требует рассмотрения и доработки в соответствующих органах Ирана.