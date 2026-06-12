  1. Home
  2. Новости Ирана

«Новая стратегическая формула» Ирана в регионе, основанная на принципе «единства полей сражений»

12 июня 2026 - 14:25
News ID: 1826055
Source: ABNA
«Новая стратегическая формула» Ирана в регионе, основанная на принципе «единства полей сражений»

СМИ сионистского режима признали, что недавние ответные удары Ирана в поддержку Ливана создали в регионе «новую стратегическую формулу».

Как сообщает агентство ABNA, средства массовой информации сионистского режима признали, что после ответных ударов Ирана по израильским объектам в ответ на агрессию против южного пригорода Бейрута, на региональном поле боя теперь появилась «новая стратегическая формула».

Согласно этому сообщению, в серии дискуссий, транслировавшихся по 12-му каналу телевидения сионистского режима, были высказаны опасения внутри израильского истеблишмента безопасности относительно того, как реагировать на новую «красную линию», связанную с Бейрутом, особенно на фоне предупреждений Ирана о любых эскалациях в Ливане.

По признанию сионистских аналитиков, недавние события указывают на изменение баланса сдерживания, поскольку сейчас кажется, что пространство для манёвра Израиля стало более ограниченным под влиянием меняющихся региональных расчетов.

Your Comment

You are replying to: .
captcha