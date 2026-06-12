«Новая стратегическая формула» Ирана в регионе, основанная на принципе «единства полей сражений»

Как сообщает агентство ABNA, средства массовой информации сионистского режима признали, что после ответных ударов Ирана по израильским объектам в ответ на агрессию против южного пригорода Бейрута, на региональном поле боя теперь появилась «новая стратегическая формула».

Согласно этому сообщению, в серии дискуссий, транслировавшихся по 12-му каналу телевидения сионистского режима, были высказаны опасения внутри израильского истеблишмента безопасности относительно того, как реагировать на новую «красную линию», связанную с Бейрутом, особенно на фоне предупреждений Ирана о любых эскалациях в Ливане.

По признанию сионистских аналитиков, недавние события указывают на изменение баланса сдерживания, поскольку сейчас кажется, что пространство для манёвра Израиля стало более ограниченным под влиянием меняющихся региональных расчетов.