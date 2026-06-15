Реакция сионистских СМИ на соглашение между Ираном и США

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Аль-Кудс», подписание соглашения о перемирии между Ираном и США вызвало неоднозначную реакцию со стороны СМИ сионистского режима.

Сионистская газета «Едиот Ахронот» написала по этому поводу, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, ожидал, что атака на Бейрут приведёт к провалу переговоров, но случилось совершенно противоположное, и соглашение было подписано.

Рони Римон, стратегический советник кабинета сионистского режима, также высказал косвенную критику в адрес соглашения между Ираном и США, заявив, что Израиль не должен становиться жертвой этого мирного соглашения.

14-й канал израильского телевидения назвал это соглашение «очень важным достижением» для иранцев и подчеркнул, что перемирие по этому соглашению будет немедленным, поэтому Израиль должен немедленно прекратить атаки на Ливан в соответствии с этим соглашением.

Сионистская газета «Маарив» утверждала, что Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что армия сионистского режима не выведет свои войска из Ливана и что Израиль не считает себя обязанным выполнять пункт о Ливане в соглашении между Ираном и США.

Сионистская газета «Едиот Ахронот» также написала, что Нетаньяху сообщил Трампу, что израильская армия останется на своих нынешних позициях внутри Ливана.

В другой статье «Маарив» со ссылкой на Нетана Эшеля, одного из приближённых Нетаньяху, написала, что соглашение, подписанное между Ираном и США, не имеет никакой ценности, и никто, кроме Дональда Трампа, не придаёт ему значения.