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Еврейские СМИ: Израиль остаётся в Ливане и продолжает операции

15 июня 2026 - 11:18
News ID: 1827318
Source: ABNA
Еврейские СМИ: Израиль остаётся в Ливане и продолжает операции

СМИ сионистского режима объявили, что силы этого режима в настоящее время останутся в Ливане и будут отвечать на атаки, если по ним будут стрелять.

Как сообщает корреспондент агентства «Абна», СМИ сионистского режима объявили, что силы этого режима в текущих условиях останутся в Ливане и продолжат военные операции. Если по силам этого режима откроют огонь, они ответят, и любая сторона, которая будет сочтена угрозой, станет целью атаки.

Некоторые СМИ сионистского режима в ответ на последние события заявили, что в этой ситуации Израиль фактически остался один, и необходимо поддерживать правительство и его главу в этих обстоятельствах.

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