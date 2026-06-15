Еврейские СМИ: Израиль остаётся в Ливане и продолжает операции

Как сообщает корреспондент агентства «Абна», СМИ сионистского режима объявили, что силы этого режима в текущих условиях останутся в Ливане и продолжат военные операции. Если по силам этого режима откроют огонь, они ответят, и любая сторона, которая будет сочтена угрозой, станет целью атаки.

Некоторые СМИ сионистского режима в ответ на последние события заявили, что в этой ситуации Израиль фактически остался один, и необходимо поддерживать правительство и его главу в этих обстоятельствах.