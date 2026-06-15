Австралия приветствует соглашение между Ираном и США

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Спутник», Энтони Альбанезе, премьер-министр, и Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии, опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали перемирие между Ираном и США и подчеркнули, что их страна всегда выступала за снижение напряжённости и прекращение конфликтов, в том числе в Ливане.

В заявлении говорится: «Мы рады, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном включает меры по открытию Ормузского пролива. Восстановление судоходства через Ормузский пролив необходимо для снижения давления на цены на энергоносители и экономику, в том числе в нашем регионе».

Австралия призвала все соответствующие стороны использовать эту возможность для достижения прочного мира через диалог.

В то же время, не ссылаясь на меры по укреплению доверия со стороны Ирана в отношении своей ядерной программы за последние годы через МАГАТЭ и его многократные инспекции, страна заявила, что Иран должен устранить давние озабоченности по поводу своей ядерной программы.

Австралия высоко оценила усилия Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Турции и других стран-посредников и добавила, что продолжит сотрудничество с международными партнёрами для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Через несколько часов после полуночи Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана в заявлении о соглашении о прекращении войны между Ираном и США объявил: «Исламская Республика Иран, руководствуясь стратегией своего мученически погибшего лидера, завершила своё превосходство над американо-сионистским врагом, и под руководством высокочтимого лидера (да хранит его Всевышний), при поддержке всего народа и самоотверженных усилиях воинов ислама, после нескольких месяцев трудных и интенсивных переговоров и на основании решения Высшего совета национальной безопасности, окончательно утвердила текст меморандума о взаимопонимании по переговорам о прекращении войны (Исламабадские переговоры) между Ираном и США вечером 24 хордада (14 июня)».