Падение нефти более чем на 5% на фоне новостей о предварительном соглашении между Ираном и США

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на Reuters, цена на нефть на торгах в понедельник достигла самого низкого уровня с марта; это произошло после объявления о достижении Ираном и США предварительного соглашения о завершении войны и возобновлении перевозок через Ормузский пролив.

Соответственно, цена за баррель нефти марки Brent в Северном море снизилась на 4 доллара 14 центов (4,47%) до 83 долларов 19 центов. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США также упала на 4 доллара 78 центов (5,63%) до 80 долларов 10 центов.

Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, чья страна выступила посредником в переговорах, заявил, что Иран и США должны подписать меморандум о взаимопонимании в пятницу в Швейцарии. Дональд Трамп, президент США, также объявил, что Ормузский пролив будет открыт без пошлин, и морская блокада американских военно-морских сил в отношении иранских портов будет прекращена.

Сообщения иранских СМИ также указывают на то, что проект соглашения предусматривает открытие Ормузского пролива в течение 30 дней и в соответствии с иранскими договорённостями.

Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, был фактически закрыт в течение более трёх последних месяцев, что привело к сокращению мировых поставок энергии.

Тем временем инвесторы с осторожностью оценивают скорость восстановления добычи и экспорта нефти стран Ближнего Востока после ущерба, нанесённого войной, и этот вопрос остаётся одним из факторов, определяющих траекторию рынка нефти.

Некоторые аналитики полагают, что, несмотря на снижение цен, неопределённость в отношении будущих переговоров и ядерной программы Ирана может помешать более резкому падению цен на нефть в краткосрочной перспективе.