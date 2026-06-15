Нет иного пути, кроме как признать поражение и сдаться перед восставшим народом Ирана.

По сообщению агентства «Абна», Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» в заявлении объявил: стойкий и гордый народ Ирана, а также отважные и храбрые сыны нации в могущественных вооружённых силах страны и в силах сопротивления, по милости Всевышнего Господа и под руководством Верховного Главнокомандующего (да продлится его тень), навязав свою божественную и стальную волю презренным американским и сионистским врагам, доказали своей мощью, что у тех нет иного пути, кроме как признать поражение и сдаться перед восставшим народом и воинами Всевышнего Господа.
15 июня 2026 - 11:15
News ID: 1827313
Source: ABNA
Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» в своём заявлении объявил: презренные американские и сионистские враги не имеют иного выбора, кроме как признать поражение и сдаться перед восставшим народом и воинами Всевышнего Господа.
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