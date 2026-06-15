Нет иного пути, кроме как признать поражение и сдаться перед восставшим народом Ирана.

По сообщению агентства «Абна», Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» в заявлении объявил: стойкий и гордый народ Ирана, а также отважные и храбрые сыны нации в могущественных вооружённых силах страны и в силах сопротивления, по милости Всевышнего Господа и под руководством Верховного Главнокомандующего (да продлится его тень), навязав свою божественную и стальную волю презренным американским и сионистским врагам, доказали своей мощью, что у тех нет иного пути, кроме как признать поражение и сдаться перед восставшим народом и воинами Всевышнего Господа.