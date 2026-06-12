Amnesty International: Израиль ускорил «этническую чистку» на Западном берегу

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на палестинское информагентство «Шихаб», Amnesty International, ссылаясь на имеющиеся статистические данные, объявила, что в период с января 2023 года по апрель 2026 года 117 поселений из числа палестинских кочевых и скотоводческих общин на Западном берегу были полностью или частично сровнены с землей, а их жители были вынуждены покинуть свои дома. В результате этого принудительного перемещения число перемещенных палестинцев за указанный период достигло примерно 5910 человек.

Amnesty International также подчеркнула, что за тот же период израильскими властями было создано 363 новых незаконных поселенческих форпоста на Западном берегу, тогда как 3407 жилых домов и объектов инфраструктуры, принадлежащих палестинцам, были разрушены.

Эта правозащитная организация назвала данные действия частью «спланированной политики» израильского режима по усилению оккупации и расширению поселенческой деятельности в зоне C Западного берега, охарактеризовав их как «смертельный удар» по праву на суверенитет и безопасность палестинских жителей этого района.

Данный доклад публикуется в то время, когда международное сообщество продолжает хранить молчание в отношении систематических нарушений прав человека израильским режимом на оккупированных территориях, и никаких решительных международных мер для остановки этого процесса не предпринимается.