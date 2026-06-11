Сана: Атаки США на Иран толкают регион к большой войне

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», министерство иностранных дел правительства Саны в заявлении подчеркнуло: Продолжение агрессии США против Ирана приведёт регион к более широкой войне, которая повлечёт за собой опасные последствия для региона и мира.

Это министерство также предупредило, что продолжение этих атак может оказать серьёзное влияние на безопасность, международную торговлю и рынки нефти и энергии, а также угрожать стабильности мировой экономики.

В конце этого заявления говорится: Исламская Республика Иран обладает законным правом на самооборону, национальный суверенитет и территориальную целостность и имеет право ответить на любую агрессию, направленную против её безопасности и стабильности.