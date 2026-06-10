Очередное проявление лицемерия в Совете Безопасности / Резолюция 2231 истекла

По сообщению информационного агентства «Абна», представительство Исламской Республики Иран в ООН в связи с проведением заседания Совета Безопасности заявило: «Снова очередное проявление лицемерия и двойных стандартов на заседании и обсуждении в Совете Безопасности ООН».

Представительство Ирана при ООН подчеркнуло: «Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН истекла 18 октября 2025 года, завершив все соответствующие положения и обязательства. Нет никаких правовых оснований для так называемого комитета 1737, не осталось ни одной резолюции Совета Безопасности о санкциях против Ирана, и нет никаких оправданий для проведения заседаний в рамках повестки дня "нерасспространение"».

Представительство Исламской Республики Иран в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подчеркнуло: «Это вопиющее злоупотребление полномочиями Совета Безопасности и преднамеренная попытка ввести в заблуждение международное сообщество».

Представительство Ирана в ООН добавило: «На протяжении более пяти десятилетий Иран остается ответственным государством-участником ДНЯО и никогда не стремился к ядерному оружию. Реальная угроза режиму нераспространения — это безнаказанность тех, кто нападает на мирные ядерные объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ, в то время как они претендуют на приверженность международному праву и нераспространению».

Представительство Ирана при ООН добавило: «Нынешняя ситуация является прямым следствием выхода США из СВПД, постоянного несоблюдения тремя европейскими странами своих обязательств и незаконных военных нападений США и Израиля на мирные ядерные объекты, находящиеся под защитой Ирана».