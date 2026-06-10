Предупреждение Арагичи: Если хотите остаться в безопасности, лучше покиньте регион

По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Аракчи в ответ на сегодняшнюю утреннюю воздушную агрессию США на юге Ирана написал на своей личной странице: «Несмотря на поражение на поле боя, Соединённые Штаты в очередной раз решили испытать нашу решимость».

Он добавил: «Наши мощные вооружённые силы не оставят без ответа ни одной атаки или угрозы. Если хотите остаться в безопасности, лучше покиньте наш регион».

Аракчи подчеркнул: «История Персидского залива знает много историй о зловещей судьбе чужеземных захватчиков. Ормуз находится не в международных водах, он является общим между Ираном и Оманом и находится в тысячах миль от побережья Соединённых Штатов. Морские границы полностью ясны и не вызывают сомнений».