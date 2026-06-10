Арабские СМИ: Корпус стражей исламской революции поджёг американские базы в регионе

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», местные источники заявили, что рано утром в среду в Бахрейне после воздушной атаки на эту страну сработали сирены тревоги.

Согласно этим сообщениям, ракеты вошли в небо Бахрейна, а системы ПВО были активированы для их перехвата.

Арабские СМИ сообщили, что база, где размещались американские военные в Бахрейне, подверглась атакам беспилотников и ракет.

Кроме того, по словам упомянутых источников, был поражён штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Сообщается, что множественные взрывы в Бахрейне продолжаются.

В то же время местные источники сообщили, что взрывы потрясли Кувейт, но сирены тревоги не сработали.

Начальник штаба армии Кувейта также заявил, что системы ПВО его страны в настоящее время ведут бой с воздушными целями (Ирана).

Сообщается, что база американских террористических военных в районе «Аль-Джахра» в Кувейте была атакована.

Через несколько минут арабские СМИ написали, что ракеты, запущенные Ираном, поразили базы «Аль-Азрак» и «Муваффак ас-Салти», где размещаются американские военные в Иордании, которые считаются основной отправной точкой для ВВС США в регионе.

СМИ сообщили, что в районе «Сахыр» в Бахрейне (включающем авиабазу Исы) были слышны несколько мощных взрывов.