Заместитель Трампа признал разногласие интересов с сионистским режимом

По сообщению агентства «Абна», «Джей Ди Вэнс», вице-президент США, в интервью Fox News признал, что у Вашингтона и Тель-Авива есть разные интересы и взгляды по некоторым вопросам, хотя сотрудничество и координация между двумя сторонами продолжаются.

Вице-президент США далее в этом интервью заявил, что события последних месяцев создали основу для достижения долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана.

Он, ссылаясь на ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сказал: «Президент Трамп считает, что возможно достичь устойчивого соглашения по иранскому ядерному вопросу, и я считаю эту оценку правильной».

Вэнс подчеркнул, что в любом возможном соглашении с Ираном важнейшим вопросом являются не просто прописанные положения, а обеспечение соблюдения Тегераном обязательств и их практическая реализация.

Это заявление Вэнса сделано в то время, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло, что Иран не отклонялся от своих обязательств.

Вице-президент США также заявил: «Одним из важнейших недостатков предыдущего ядерного соглашения было отсутствие системы инспекций, которая бы гарантировала, что Иран не стремится к разработке ядерного оружия».

Это заявление Вэнса также сделано в то время, как все ядерные программы Ирана находились под контролем МАГАТЭ.