Лапид: Мы потерпели поражение в Иране, Ливане, Газе и на Западном берегу

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Анатолию», Яир Лапид, лидер оппозиции на оккупированных территориях, комментируя агрессию против Ирана, подчеркнул, что эта атака не способствует достижению ни одной из стратегических целей Тель-Авива. Этим ударом ни иранская система не рухнула, ни ракетная и ядерная программа этой страны не была уничтожена, ни «Хезболла» не была ликвидирована.

Он добавил, что кабинет Нетаньяху отправляет сионистов в убежища, закрывает школы и парализует экономику, не достигнув при этом никакой стратегической цели.

Лапид сказал, что кабинет не дает сионистам никаких объяснений относительно цели этой атаки — не потому, что это секрет, а потому, что у нее нет оправдания. Нынешним властям нельзя доверять, потому что они потерпели поражение в Газе, Ливане и Иране, и в настоящее время терпят поражение и на Западном берегу.