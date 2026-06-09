По сообщению агентства «Абна», еврейская газета «Едиот Ахаронот» признала, что Иран сказал последнее слово и продемонстрировал свою силу в создании нового регионального уравнения.

Эта газета ссылается на решительный ракетный ответ нашей страны на нарушение режима прекращения огня со стороны сионистского режима и агрессию этого режима против южного пригорода Бейрута (Дахье).

Ранее Йехиэль Лейтер, посол сионистского режима в Вашингтоне, в интервью Fox News раскрыл цели нападения этого режима совместно с США на Иран и признал: «У нас одинаковые цели с США, и мы хотим, чтобы Иран не был доминирующей региональной державой».

Лейтер, забыв о том, что сионистский режим сам является крупнейшим фактором угрозы в регионе, сказал: «Мы работаем с США, чтобы гарантировать, что Иран не сможет угрожать региону».