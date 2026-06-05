В то время как Вашингтон сообщает о достижении Ливаном и сионистским режимом рамочного соглашения об установлении перемирия, опубликованные положения этого соглашения показывают, что то, что Америка называет «безопасным соглашением», является скорее попыткой изменить баланс сил в Ливане и реализовать цели, которых Тель-Авив не смог достичь на поле боя.

Четвёртый раунд переговоров между Ливаном и сионистским режимом в Вашингтоне при посредничестве Америки завершился, и, согласно сообщениям, стороны достигли понимания по плану всеобъемлющего перемирия. В рамках этого соглашения прекращение операций сопротивления, вывод сил «Хезболлы» из района к югу от реки Литани, расширение дислокации ливанской армии и предотвращение присутствия любых вооружённых сил вне государственной структуры названы важнейшими пунктами.

Однако резкая реакция «Хезболлы» на это соглашение показывает, что ливанское сопротивление рассматривает его не как соглашение о прекращении войны, а как политический проект по разоружению сопротивления и созданию условий для дальнейшего проникновения Израиля в Ливан.

Соглашение, в котором уступки должна делать только одна сторона

Важнейшая критика в адрес вашингтонского соглашения заключается в том, что почти все обязательства возложены на Ливан и особенно на «Хезболлу», в то время как не предусмотрено никакого чёткого и обязательного механизма для прекращения израильской агрессии.

Сионистский режим за последние месяцы неоднократно нарушал предыдущие перемирия, наносил удары по различным районам Ливана и продолжал свои операции по ликвидации и воздушные атаки. Тем не менее, в опубликованном тексте нового соглашения основное внимание уделено прекращению активности сопротивления и отводу его сил из Южного Ливана.

С точки зрения критиков, это соглашение фактически посылает сигнал о том, что Ливан должен сначала отказаться от своих сдерживающих средств, а затем надеяться, что Израиль выполнит свои обязательства – подход, который не соответствует историческому опыту Ливана в отношениях с сионистским режимом.