Ужас сионистов перед новой угрозой на Западном берегу

31 мая 2026 - 13:14
News ID: 1820683
Source: ABNA
Сообщения СМИ указывают на то, что кошмар беспилотников преследует сионистских оккупантов от Ливана до Западного берега.

По сообщению агентства Абна, военный корреспондент израильского телеканала i24 News сообщил, что на Западном берегу обнаружены сотни беспилотников, и угроза этих дронов стала чувствительной проблемой в этом регионе.

В этом сообщении говорится, что армия сионистского режима усилила интенсивность своих атак в различных районах оккупированной Палестины, поскольку получила сообщения о том, что беспилотники, запущенные со стороны Западного берега, могут действовать как угроза против других районов, а не только против еврейских поселений на Западном берегу.

Согласно этому сообщению, беспилотники, запускаемые с Западного берега, могут достичь даже центра оккупированных территорий.

Ранее сионистские СМИ также признавали, что воздушное пространство северных районов оккупированных территорий полностью открыто для беспилотников «Хезболлы».

