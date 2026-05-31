Ужас сионистов перед новой угрозой на Западном берегу

По сообщению агентства Абна, военный корреспондент израильского телеканала i24 News сообщил, что на Западном берегу обнаружены сотни беспилотников, и угроза этих дронов стала чувствительной проблемой в этом регионе.

В этом сообщении говорится, что армия сионистского режима усилила интенсивность своих атак в различных районах оккупированной Палестины, поскольку получила сообщения о том, что беспилотники, запущенные со стороны Западного берега, могут действовать как угроза против других районов, а не только против еврейских поселений на Западном берегу.

Согласно этому сообщению, беспилотники, запускаемые с Западного берега, могут достичь даже центра оккупированных территорий.

Ранее сионистские СМИ также признавали, что воздушное пространство северных районов оккупированных территорий полностью открыто для беспилотников «Хезболлы».