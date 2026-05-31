Спецоперация «Хезболлы»: сионистов охотят даже в темноте

По сообщению агентства Абна, радио армии сионистского режима признало, что прошлой ночью беспилотник, принадлежащий силам ливанской «Хезболлы», поразил несколько бойцов бригады «Гивати».

Согласно этому сообщению, данная атака вызывает особую тревогу, поскольку она произошла ночью и показывает, что «Хезболла» способна поражать сионистских военных с помощью беспилотников-камикадзе и в тёмное время суток.

Радио армии сионистского режима добавило, что эти беспилотники, вероятно, оснащены системами ночного видения, которые могут поражать вражеские элементы даже в темноте.

Ранее сионистские СМИ также признавали, что воздушное пространство северных районов оккупированных территорий полностью открыто для беспилотников «Хезболлы».