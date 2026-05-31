Заявление Тель-Авива о продвижении в Южном Ливане и оккупации одного района

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, армия сионистского режима заявила, что ей удалось захватить замок аш-Шакиф, расположенный на юге Ливана. Военные источники в этом режиме также утверждают, что армия пытается удержать под своим контролем этот район и окрестности реки аль-Салюки.

Они добавили, что оккупация упомянутого района произошла после тяжёлых столкновений с силами «Хезболлы» и при широкой поддержке с воздуха и земли.

Армия сионистского режима также издала предупреждение об эвакуации для жителей Южного Ливана и мест к югу от реки аз-Захрани.

Исраэль Кац, военный министр сионистского режима, также заявил, что по приказу Нетаньяху этот стратегический пункт перешёл под контроль сионистов для защиты оккупированных районов в Галилее.