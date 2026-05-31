Детали нового заговора Моссада против Ирана: дискредитация лидеров

По сообщению агентства Абна, сионистская газета «Исраэль хайом» в своём репортаже, раскрывая новые аспекты заговоров сионистского режима против Ирана, обнародовала значительные изменения в деятельности разведывательной службы Моссад в отношении Ирана. Согласно этому отчёту, изменение подхода Моссада началось за многие годы до этого — от традиционной концентрации на убийствах и военных операциях к процессу, названному «война влияния», целью которого является ослабление иранской системы изнутри.

Согласно отчёту, в последние годы внутри Моссада было создано специальное подразделение под названием «Отдел операций влияния». Это подразделение было сформировано в рамках организационных реформ под руководством Давида Барнеа, главы Моссада, с мотивацией «нацеливания на политическую и социальную глубину в Иране, а не только на его военную структуру».

Расследования сионистской газеты в этом вопросе касаются попыток указанной службы дискредитировать иранских официальных лиц, и она пишет, что эта служба с помощью медиа-кампаний и общественного давления пытается отстранить врагов Тель-Авива от их должностей без физического устранения.

В отчёте добавляется, что этот подход основан на использовании СМИ, социальных сетей, общественных ресурсов и даже создании фейковых аккаунтов и распространении целевого контента внутри Ирана, а его цель — подорвать общественное доверие к лидерам системы и показать её хрупкой.

Газета, ссылаясь на бывшего чиновника этого подразделения, подчёркивает, что такие операции дешевле, чем убийства, и в долгосрочной перспективе могут иметь большее влияние, поскольку они нацелены на «психологическую и медийную безопасность Ирана».

Согласно отчёту, Моссад в этом направлении не ограничивается только сбором информации, но и работает над анализом общественных настроений внутри Ирана и широко использует социальные и экономические протесты, чтобы создать растущее внутреннее давление на систему.

Как пишет «Исраэль хайом», упомянутое подразделение в последние годы разработало передовые цифровые инструменты, включающие «цифровые армии» и «фейковые аккаунты» для подрыва репутации иранских официальных лиц, и в этом направлении активно сотрудничает с оппозиционными медиа-структурами за рубежом для распространения сообщений, направленных на ослабление образа руководства в Тегеране.