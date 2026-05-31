Атака истребителей на палатки палестинских беженцев; тяжёлое положение больницы в Газе

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, истребители сионистского режима несколько минут назад нанесли удар по палаткам палестинских беженцев в лагере Джабалия на севере сектора Газа.

В результате этой жестокой атаки несколько палестинских беженцев получили ранения.

Кроме того, возобновились атаки сионистских военных на северо-восток лагеря аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.

С другой стороны, в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, директор больницы «Шахида аль-Акса» заявил, что начался обратный отсчёт до закрытия этой больницы из-за отключения электроэнергии.