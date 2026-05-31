Haaretz: Обогащение урана Ираном больше не является главной темой соглашений

31 мая 2026 - 13:08
News ID: 1820677
Source: ABNA
Одно сионистское СМИ написало, что обогащение урана Ираном больше не является главной темой проектов соглашений, а открытие Ормузского пролива и выплата компенсации Тегерану стали их основными вопросами.

По сообщению агентства Абна, сионистская газета Haaretz в статье под названием «Гормуз, уран и миллиарды долларов» написала: Иран не спешит заключать сделку с Америкой.

Это сионистское СМИ добавило о преимуществе Ирана в переговорах с Америкой: новые предложения направлены на то, чтобы компенсировать ущерб Ирана в войне и вновь открыть Ормузский пролив для судоходства, напрямую не затрагивая основные разногласия по поводу обогащения урана.

Haaretz не считает Иран готовым к уступкам и пишет: похоже, у Тегерана нет никакой спешки идти на компромисс.

Это сионистское СМИ назвало сложившуюся ситуацию похожей на шутку и добавило: «Почти соглашение» могло бы быть названием одного из юмористических номеров популярной израильской программы «Эрец Нехедерат» (Удивительная страна), но эта история настолько реальна, что её нельзя считать шуткой.

