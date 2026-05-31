По сообщению агентства Абна, сионистская газета Haaretz в статье под названием «Гормуз, уран и миллиарды долларов» написала: Иран не спешит заключать сделку с Америкой.

Это сионистское СМИ добавило о преимуществе Ирана в переговорах с Америкой: новые предложения направлены на то, чтобы компенсировать ущерб Ирана в войне и вновь открыть Ормузский пролив для судоходства, напрямую не затрагивая основные разногласия по поводу обогащения урана.

Haaretz не считает Иран готовым к уступкам и пишет: похоже, у Тегерана нет никакой спешки идти на компромисс.

Это сионистское СМИ назвало сложившуюся ситуацию похожей на шутку и добавило: «Почти соглашение» могло бы быть названием одного из юмористических номеров популярной израильской программы «Эрец Нехедерат» (Удивительная страна), но эта история настолько реальна, что её нельзя считать шуткой.