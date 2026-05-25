По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», сионистские СМИ признали, что более 270 подрядчиков обанкротились за 4 месяца из-за нехватки рабочей силы, повышения процентных ставок и затрат на строительство.

В продолжении этого доклада говорится, что сотни компаний в строительном секторе находятся на грани банкротства из-за нехватки рабочей силы и роста затрат.

Газета на иврите «Гаарец» также сообщила, что обещания Нетаньяху о победе закончились решительным отступлением Америки, и Тель-Авив выглядит беспомощным перед лицом «Хезболлы».

Ранее также сообщалось, что жители и местные чиновники в поселении «Кирьят-Шмона» и других районах северной оккупированной Палестины, выражая гнев по поводу действий армии режима и кабинета Нетаньяху, заявили, что сионистские командиры на северном фронте бросили свои силы на произвол судьбы перед лицом «Хезболлы».