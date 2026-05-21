Защита сионистскими СМИ поведения Бен Гвира; его поведение обычно в «Израиле»!

По сообщению ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, газета «Гаарец» израильского режима сообщила, что поведение Итамара Бен-Гвира, министра внутренней безопасности режима, хотя и более «бесцеремонно», чем у других чиновников, но полностью соответствует обычным стандартам в израильском режиме.

Гаарец также добавил, что акты насилия и унижения активистов перед камерами и в присутствии министров — это «скандал», который больше невозможно скрыть.

Между тем, организация радио и телевидения израильского режима сообщила, что несколько европейских стран вместе с Канадой после публикации видео Бен-Гвира вызвали послов израильского режима и сделали им предупреждения.

Майк Хакаби, посол США в Тель-Авиве, также, не ссылаясь на плохую репутацию сионистского режима на международных аренах, где он известен государственным терроризмом, заявил: Бен-Гвир оскорбил имидж Израиля.

Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии, несколько часов назад, реагируя на этот гнусный поступок Бен-Гвира, сказала: Изображения, опубликованные Бен-Гвиром с задержанными активистами «Флотилии стойкости», шокируют и неприемлемы.

Она добавила: Мы осуждаем унизительное поведение чиновников израильского режима и Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам «Флотилии стойкости».

Опубликованные изображения показывают, что военнослужащие сионистского режима после задержания активистов «Флотилии Сумуд» обращались с ними жестоко и оскорбительно.

С другой стороны, были опубликованы изображения жестокого и бесчеловечного обращения Бен-Гвира и военнослужащих сионистского режима с задержанными активистами «Флотилии Сумуд», которые вызвали гнев во всем мире.