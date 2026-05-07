The Washington Post: Иран поразил не менее 228 сооружений или единиц техники США

Как сообщает агентство «Абна», согласно анализу The Washington Post спутниковых снимков, опубликованных сегодня, в среду, ответные удары Ирана нанесли гораздо больший ущерб военным объектам США по всей Западной Азии, чем публично признают американские официальные лица.

The Washington Post пишет: «Это исследование задокументировало 228 повреждённых сооружений и единиц техники на 15 американских базах, включая 217 зданий и 11 военных объектов. Более половины разрушений произошло в штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне и на трёх базах (США) в Кувейте».

По признанию The Washington Post, масштаб разрушений гораздо больше, чем публично раскрыли США.

Один американский чиновник сообщил этой газете, что атаки уничтожили системы ПВО Patriot в Бахрейне и Кувейте, спутниковую антенну в центре морской поддержки Бахрейна, а также системы ПРО THAAD в Иордании и ОАЭ.

По данным The Washington Post, самолёт командования и управления E-3 Sentry также был уничтожен Ираном на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии после многократного развёртывания в незащищённом месте. Танкер-заправщик также был уничтожен.