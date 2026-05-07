Снова «6 мая»: день поражения Трампа в Красном море и Ормузском проливе

Агентство «Абна», международный отдел: 6 мая 2025 года военное присутствие США на побережье Красного моря в Йемене завершилось, и американские корабли были вынуждены бежать перед вооружёнными силами Йемена.

Сопротивление Йемена в этом конфликте доказало миру, что баланс сил больше не измеряется военной мощью и количеством авианосцев, а определяется волей армии и нации, которая не отступает и непобедима.

Провал военного сдерживания США в Баб-эль-Мандабе и Ормузе

Противоречия Дональда Трампа, президента США, и замешательство его администрации сегодня в агрессии против Исламской Республики Иран напоминают нам о противоречиях и растерянности его администрации во время военной агрессии против Йемена. Трамп, который в последние месяцы заблуждался, что закончит войну с Ираном за несколько недель, ранее также лелеял иллюзию захвата Йемена за несколько недель, чтобы открыть морской проход для навигации сионистского врага в Красном море.

Администрация Трампа тогда, основываясь на иллюзии силы и сдерживания, установила ограниченные временные рамки для своего вторжения в Йемен и утверждала, что эти атаки не продлятся дольше «нескольких недель», но ход событий войны сложился не в его пользу.

Громадный американский военный флот, столкнувшись после 52 дней военной агрессии против Йемена, в ходе которой он нанёс более 1700 воздушных и морских бомбардировок, с трудной полевой реальностью, навязанной Саной.

За это время йеменская армия удивила Вашингтон своими эффективными военными возможностями, сбив 7 разведывательных беспилотников MQ-9, и, что ещё важнее, вынудила авианосец «Гарри Трумэн» бежать раньше срока, а также вынудила авианосцы «Винсон» и «Эйзенхауэр» бежать с помощью своих ракет и беспилотников, так что скорость этих кораблей во время бегства привела к падению и затоплению американского истребителя F-18 в тёплые воды региона.

В конечном итоге Вашингтон, поняв, что наступательная военная операция против Йемена не может принести желаемых результатов и налагает огромные затраты на его экономику и военную промышленность, предпочёл отступить из региона и снова обратиться к политическому решению, международному посредничеству и соглашению.

Соглашение, поддержанное Оманом, было «необходимым» для выхода Америки из кризиса в Красном море, чтобы она вышла из этой войны с меньшими потерями репутации. Это произошло в то время, когда Трамп пытался внушить общественному мнению, что Сана капитулировала. Это соглашение в конечном счёте стало победой для Йемена и признанием нового сдерживающего баланса, который Йемен навязал региону, при этом он не сделал никаких уступок врагу в своей поддержке Газы и Палестины и продолжил морскую блокаду сионистского режима.

Оманское соглашение о прекращении огня между Саной и Вашингтоном стало поворотным моментом в ходе конфликта, сломало иллюзию американской гордости и господства в регионе, и именно этого мы ожидаем повторения на нынешнем этапе американо-сионистского конфликта с Ираном. Это соглашение уничтожило американское сдерживание в регионе, навязало новые и сложные условия американским военно-морским силам в регионе и положило начало новому концу эры американских авианосцев. Это то, на что также указал американский журнал The Atlantic, и многие военнослужащие ВМС США, солдаты и офицеры, и даже сам Трамп, описывали йеменцев как храбрых.